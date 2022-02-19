Теракти та «миротворці» на Донбасі – головнокомандувач розкрив плани Кремля

https://racurs.ua/ua/n167265-terakty-ta-myrotvorci-na-donbasi-golovnokomanduvach-rozkryv-plany-terorystiv.html

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На Донбасі окупанти під керівництвом Кремля цинічно обстрілюють території, на яких проживає цивільне населення.

Ворог розмістив артилерію в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців тимчасово окупованих територій. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

На тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України та введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом «миротворців», — розповів головнокомандувач.

Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських розвідників, противник розкриває власні плани.

Зокрема, російські окупанти планують:

мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ;

мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об'єктів.

Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми.

Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців, — наголосив Залужний.

Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій.

Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання — зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення, — заявив головнокомандувач.

У прес-службі операції Об'єднаних сил повідомили, що бойовики й далі ведуть вогонь зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Станом на 17.00 19 лютого терористи стріляли 70 разів, при чому 60 разів зі зброї великого калібру.

Внаслідок обстрілів загинуло два українських бійців: вони отримали тяжкі осколкові поранення і не вижили. Четверо військових отримали поранення і наразі перебувають у шпиталі.

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Окупанти обстріляли десятки населених пунктів, крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи на тимчасово окупованій території Донеччини (Маріупольський район), щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.