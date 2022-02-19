Теракты и «миротворцы» на Донбассе – главнокомандующий ВСУ раскрыл планы Кремля

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На Донбассе оккупанты под руководством Кремля цинично обстреливают территории, на которых проживает гражданское население.

Враг разместил артиллерию в населенных пунктах, создав угрозу мирным жителям временно оккупированных территорий. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых будут мирные жители.

Враг стремится использовать это в качестве повода для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом «миротворцев», — рассказал главнокомандующий.

Дезинформируя общество о задержании якобы украинских разведчиков, противник раскрывает собственные планы.

В частности, российские оккупанты планируют:

минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ;

минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми.

В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников, — отметил Залужный.

Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей для реализации своих кровавых провокаций.

Раскрывая преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача — сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения, — заявил главнокомандующий.

В пресс-службе операции Объединенных сил сообщили, что боевики продолжают вести огонь из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

По состоянию на 17.00 19 февраля террористы стреляли 70 раз, причем 60 раз — из оружия большого калибра.

В результате обстрелов погибли два украинских бойца: они получили тяжелые осколочные ранения и не выжили. Четверо военных получили ранения и находятся в госпитале.

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Оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов, кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Напомним, российско-оккупационные войска открыли огонь по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы на временно оккупированной территории Донбасса (Мариупольский район), чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.