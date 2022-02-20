Борис Джонсон, фото: Prime Asia TV

https://racurs.ua/n167277-rossiya-planiruet-krupneyshuu-voynu-s-1945-goda-boris-djonson.html

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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, считает, что Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года.

Об этом Джонсон заявил в интервью BBC, ссылаясь на имеющиеся данные.

Все признаки свидетельствуют о том, что план уже в определенном смысле начался, — подчеркнул он.

По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена в ходе вторжения взять в окружение Киев.

Люди должны понимать, какой ценой в человеческих жизни это может обернуться", — подчеркнул он, отметив, что нужно учитывать не только потенциальную гибель украинцев, но и «молодых россиян.

Джонсон предупредил, что конфликт может быть «кровавым и затяжным» и добавил, что президент страны-агрессора Владимир Путин, вероятно, «мыслит нелогично» и «не видит предстоящей катастрофы».

Джонсон также отметил, что Британия введет против РФ санкции, которые идут гораздо дальше, чем планировалось. Так, по его словам, Великобритания и США остановят российские компании, «торгующие в фунтах и ​​долларах». Этот шаг, отмечает Джонсон, «очень сильно ударит» по РФ.

По его мнению, масштабное вторжение РФ в Украину не ослабит НАТО, как на это надеется Путин, а наоборот — усилит Альянс.

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Если (Путин — ред.) думает, что в результате этого он получит меньше НАТО, он совершенно ошибается, — подчеркнул Джонсон. — Он получит больше НАТО.

Источник: BBC