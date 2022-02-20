Российские войска останутся в Беларуси из-за «обострения на Донбассе»

Россия разместила значительные военные силы в Беларуси, фото: «БезФормата»

https://racurs.ua/n167278-rossiyskie-voyska-ostanutsya-v-belarusi-iz-za-obostreniya-na-donbasse.html

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Россия и Беларусь продолжат проводить масштабные военные учения «Союзная решимость-2022», которые должны были завершиться сегодня, 20 февраля.

Причиной такого решения якобы является «обострение на Донбассе». Об этом говорится в заявлении главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить, — заявил Хренин.

По его словам, в ходе продолжения этих учений будут более тщательно «проработаны этапы обороны Союзного государства». На какое время учения продлятся, не уточняется.

В заявлении Хренина также утверждается, что для Беларуси и РФ якобы растет угроза со стороны соседей, а Европу — «целенаправленно подталкивают к войне». В частности, такие угрозы он видит в появлении современного оружия у соседей и игнорировании странами НАТО заявленных Россией «красных линий».

Соседствующие с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием, — очертил свои опасения министр обороны Беларуси. — На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. Среди них — третьи страны. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО.

Следует добавить, что в Беларуси на 27 февраля запланирован референдум о внесении изменений в конституцию.

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Референдум пройдет под дулами российских автоматов, — прокомментировал эту новость известный белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta. — Указать «на выход» «гостям» оказалось не так просто.

Напомним, Запад опасается, что РФ может использовать территорию Беларуси для нападения на Украину.