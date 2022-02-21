США предупредили россиян о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге

Теракт. Фото: istock

https://racurs.ua/n167291-ssha-predupredili-rossiyan-o-vozmojnyh-teraktah-v-moskve-i-sankt-peterburge.html

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Посольство США в России предупредило о возможных нападениях на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, а также на границе с Украиной.

Дипломаты сообщают, что уже имели место соответствующие угрозы. Об этом сообщает посольство США в России.

Имели место угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в больших городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной, — заявили в посольстве.

Там добавили, что гражданам США, находящимся в России, следует следить за новостями в СМИ, избегать скопления людей, иметь с собой американский паспорт с действующей российской визой, а также иметь план эвакуации из России, что не зависит от правительства США. Предупреждение посольства США прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам через партнерские каналы передавали? Если нет, как это все понимать?, — спросила она.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия и Беларусь продолжат проводить масштабные военные учения «Союзная решимость-2022», которые должны завершиться 20 февраля. Причиной такого решения якобы является «обострение на Донбассе».