Международный день родного языка отмечают 21 февраля. Фото: brest.mfa.gov.ua

https://racurs.ua/n167290-mejdunarodnyy-den-rodnogo-yazyka-otmechaut-21-fevralya.html

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21 февраля в православии почитают пророка Захария, а по народному календарю дата получила название день Захария Серповидца.

В этот день селяне налаживали серпы к новому сезону. Также 21 февраля нужно было наточить ножи. Считалось, что тогда весь год в доме будет благополучие, достаток и удача.

Народные приметы на 21 февраля:

Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.

Мороз 21 февраля — до скорого наступления весны и потепления.

Собака в снегу валяется — жди тепла.

Если животные себя беспокойно ведут, то будет снегопад или буран.

В мире 21 февраля отмечают Международный день родного языка, этот праздник отмечают ежегодно, начиная с 2000 года. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» было объявлено в 1999 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Праздник призван поддерживать родной язык, потому что из 6 тыс. разговорных языков мира около половине угрожает исчезновение.

Также 21 февраля — Всемирный день экскурсовода, День однозначности и День наблюдения за полетом бумеранга.

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21 февраля в истории:

1784 год — Екатерина II переименовала порт и крепость Ахтиар в Крыму в Севастополь.

1784 год — заложен город Николаев.

1878 год — в Нью-Хейвен выпустили первую в мире телефонную книгу.

1906 год — приговорили к смертной казни руководителя восстания в Севастополе украинского лейтенанта Петра Шмидта.

1947 год — в США появилась фотокамера «Полароид».

1993 год — в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 6 м 15 см.

1995 год — американец Стив Фоссетт первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.

Напомним, профессиональный праздник работников Органов регистрации актов гражданского состояния в 2022 году утвердил Кабинет министров Украины. Этот праздник будут отмечать ежегодно 11 февраля.