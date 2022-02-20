Эвакуированные из Донбасса украинцы возвращаются из РФ домой. Фото: ria.ru

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Эвакуированные из оккупированного Донбасса в Россию украинцы возвращаются в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Жители ОРДЛО самостоятельно выезжают из Российской Федерации, потому что российские власти не обеспечивают их питанием и жильем. Эту информацию установила украинская разведка. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала «1+1».

То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Российской Федерации — это на сегодняшний день тоже фарс, несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас наша разведка располагает точной информацией, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для «Мосфильма» или кто у них там занимается киношками, — отметил министр.

Также Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное вторжение России в Украину может быть «завтра-послезавтра». Министр заверил, что по состоянию 20 февраля пока не сформирована ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте возле украинской границы.

Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы, — отметил он.

Глава МОУ добавил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы России, где 22 февраля будет рассматриваться украинский вопрос.

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Напомним, 18 февраля главари самопровозглашенных Донецкая народная республика и Луганская Народная Республика объявили эвакуацию женщин и детей в Россию под надуманным предлогом якобы агрессии со стороны Украины. Однако оказалось, что в Ростовской области, куда свезли украинцев, никто не был готов к этой эвакуации.