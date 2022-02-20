В Сингапуре нашли отшельника, который 30 лет прожил в лесу. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n167288-v-singapure-nashli-mujchinu-kotoryy-30-let-projil-v-lesu-foto-otshelnika.html

Ракурс

В Сингапуре нашли пожилого мужчину, прожившего 30 лет в лесу.

Житель Сингапура О Го Сенг три десятилетия провел в одиночестве в местном лесу. Сингапур — это государство с высоким уровнем жизни, поэтому история пенсионера из леса вызвала большой общественный резонанс в стране. Полицейские задержали О Го Сенга на Рождество за незаконную торговлю овощами на улице. Очевидец снял конфликт на видео и опубликовал в соцсетях. Случаем заинтересовался член сингапурского парламента, который выяснил полную биографию отшельника. Об этом сообщает BBC.

Оказалось, что мужчина жил с семьей в селе, которое снесли в 1980-х годах. На том месте построили небоскребы. Селянам государство выделило квартиры, но О Го Сенг через некоторое время поселился в лесу, потому что решил не обременять свою семью. Мужчина построил шалаш из бамбука и брезента, а рядом с ним обустроил огород, где выращивал овощи и цветы. Продукцию он продавал на рынке. Также сингапурец перебивался случайными заработками.

О Го Сенг рассказал журналистам, что ему нетрудно было быть отшельником. Спокойно жить мешали мыши, которые постоянно прогрызали одежду и укрытие шалаша. Мужчина ездил на пароме на соседний индонезийский остров Батам, где познакомился с женщиной, которая родила ему дочь. Он навещал их время от времени. Его семья не знала, что он живет в лесу.

После огласки истории бездомного власти выделили ему дом. Также социальные службы помогают ему воссоединиться с женой и дочерью.

.

Напомним, британские ученые установили, что одиночество связано с развитием диабета второго типа. При этом развитие болезни не зависит от возраста, пола, этнической принадлежности, финансового положения, курения, физической активности, потребления алкоголя, массы тела или сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: BBC