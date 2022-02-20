У Сінгапурі знайшли відлюдника, який 30 років прожив у лісі. Фото: bbc.com

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У Сінгапурі знайшли літнього чоловіка, який прожив 30 років у лісі.

Житель Сінгапуру О Го Сенг три десятиліття провів на самоті в місцевому лісі. Сінгапур — це держава з високим рівнем життя, тому історія пенсіонера з лісу викликала великий суспільний резонанс в країні. Поліцейські затримали О Го Сенга на Різдво за незаконну торгівлю овочами на вулиці. Очевидець зняв цей конфлікт на відео та опублікував у соцмережах. Випадком зацікавився член сінгапурського парламенту, який з’ясував повну біографію відлюдника. Про це повідомляє BBC.

Виявилося, що чоловік жив із родиною в селі, яке знесли у 1980-х роках. На тому місці побудували хмарочоси. Селянам держава виділила квартири, але О Го Сенг через деякий час поселився в лісі, бо вирішив не обтяжувати свою сім’ю. Чоловік побудував курінь із бамбука та брезенту, а поруч з ним облаштував город, де вирощував овочі та квіти. Продукцію він продавав на ринку. Також сінгапурець перебивався випадковими заробітками.

О Го Сенг розповів журналістам, що йому не важко було бути відлюдником. Спокійно жити заважали миші, які постійно прогризали одяг і укриття куреня. Чоловік їздив на поромі на сусідній індонезійський острів Батам, де познайомився з жінкою, яка народила йому дочку. Він навідував їх час від часу. Його родина не знала, що він живе в лісі.

Після розголосу історії бездомного влада виділила йому будинок. Також соціальні служби допомагають йому возз'єднатися з дружиною та дочкою.

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Нагадаємо, британські вчені встановили, що самотність пов’язана з розвитком діабету другого типу. При цьому розвиток хвороби не залежить від віку, статі, етнічної приналежності, фінансового становища, куріння, фізичної активності, споживання алкоголю, маси тіла чи серцево-судинних захворювань.

Джерело: BBC