Бойовики знищили вантажівку українських спостерігачів на Донбасі. Фото: kanaldom.tv

https://racurs.ua/ua/n167287-boyovyky-znyschyly-vantajivku-ukrayinskyh-sposterigachiv-na-donbasi-video.html

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Автомобіль «ЗіЛ» української сторони СЦКК знищили проросійські бойовики на Донбасі.

У неділю, 20 лютого, з напрямку населеного пункту Весела Гора у напрямку Щастя окупанти гатили з міномета калібру 120 мм. Крім того, ворог здійснив 30 пострілів зі станкового автоматичного гранатомета АГС-17 та випустив 10 черг з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілів був знищена вантажівка «ЗіЛ-131» української сторони Спільного центру координації та контролю припинення вогню.

В штабі ООС наголосили, що Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії окупантів створюють загрозу для життя і здоров’я військових та цивільних.

Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ, — зазначили в штабі.



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Нагадаємо, у вересні 2021 року проросійські бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.