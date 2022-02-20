Унікальний металевий сплав випадково виявили вчені. Фото: pkf-dist.ru

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Ракурс

Унікальний металевий сплав випадково виявили науковці з Гонконгу.

Виявилося, що цей сплав може зберігати свою жорсткість і не ставати м’якшим при підвищенні температури, як це роблять всі відомі науці метали. Це змінює уявлення вчених про метали, оскільки вони зазвичай розм’якшуються, коли розширюються при нагріванні. Про це заявив професор Ян Юн з факультету машинобудування університету CityU, повідомляє 4pda.

Як відомо, пружність металу визначає його опір деформації під навантаженням. Чим вищий цей показник, тим жорсткішим вважається матеріал і тим важче його деформувати. Виявлений новий сплав утворює унікальну решітчасту структуру, яка сильно спотворена і не слідує цьому правилу. З підвищенням температури до 727 градусів за Цельсієм його модуль пружності, навпаки, зростає й цей сплав стає тільки жорсткішим. Цю властивість вчені назвали «ефектом елінвара».

Цей метал залишиться міцним і неушкодженим в екстремальних умовах, і тому добре підходить для майбутніх механічних хронометрів, що працюють в широкому діапазоні температур під час космічних польотів, — зазначив Ян Юн.

Науковці вже запатентували сплав та продемонстрували його надзвичайну пружність на падінні шарикопідшипника при кімнатній температурі.

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Нагадаємо, в атмосфері ультрагарячого газового гіганта WASP-189b виявили так званий коктейль металів. Там знайшли залізо, нікель, хром і діоксид титану, які додатково підвищують її температуру.

Джерело: 4pda