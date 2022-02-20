Уникальный металлический сплав случайно обнаружили ученые. Фото: pkf-dist.ru

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Ракурс

Уникальный металлический сплав случайно обнаружили ученые из Гонконга.

Оказалось, что этот сплав может сохранять свою жесткость и не становиться мягче при повышении температуры, как это делают все известные науке металлы. Это меняет представление ученых о металлах, поскольку они обычно смягчаются, когда расширяются при нагревании. Об этом заявил профессор Ян Юн с факультета машиностроения университета CityU, сообщает 4pda.

Как известно, упругость металла определяет его сопротивление деформации под нагрузкой. Чем выше этот показатель, тем жестче считается материал и тем труднее его деформировать. Обнаруженный новый сплав образует уникальную решетчатую структуру, которая сильно искажена и не следует этому правилу. С повышением температуры до 727 градусов по Цельсию его модуль упругости, наоборот, растет и этот сплав становится только жестче. Это свойство ученые назвали «эффектом элинвара».

Этот металл останется прочным и невредимым в экстремальных условиях, и поэтому хорошо подходит для будущих механических хронометров, работающих в широком диапазоне температур во время космических полетов, — отметил Ян Юн.

Ученые уже запатентовали сплав и продемонстрировали его чрезвычайную упругость на падении шарикоподшипника при комнатной температуре.

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Напомним, в атмосфере ультрагарячего газового гиганта WASP-189b обнаружили так называемый коктейль металлов. Там нашли железо, никель, хром и диоксид титана, которые дополнительно повышают ее температуру.

Источник: 4pda