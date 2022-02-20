Бойовики обстріляли КПВВ «Щастя», фото: depo.ua

https://racurs.ua/ua/n167272-cherez-regulyarni-obstrily-pryzupynyly-robotu-kpvv-schastya.html

Ракурс

На Донбасі через регулярні обстріли з 8.00 сьогоднішнього дня, 20 лютого, призупинено функціонування КПВВ «Щастя».

Пропуску осіб і транспортних засобів через це КПВВ припинено на період існування загрози для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Тож громадян закликають враховувати цю ситуацію під час планування поїздок.

Зазначається, що вчора, 19 лютого, російсько-окупаційні війська тричі прицільно обстріляли КПВВ «Щастя» з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

.

Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж 19 лютого окупанти 136 разів порушили домовленості про припинення вогню. В результаті обстрілів загинули двоє українських військових.