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Ракурс
Бойовики обстріляли КПВВ «Щастя», фото: depo.ua

Через регулярні обстріли призупинили роботу КПВВ «Щастя»

20 лют 2022, 11:18
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На Донбасі через регулярні обстріли з 8.00 сьогоднішнього дня, 20 лютого, призупинено функціонування КПВВ «Щастя».

Пропуску осіб і транспортних засобів через це КПВВ припинено на період існування загрози для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Тож громадян закликають враховувати цю ситуацію під час планування поїздок.

Зазначається, що вчора, 19 лютого, російсько-окупаційні війська тричі прицільно обстріляли КПВВ «Щастя» з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.



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Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж 19 лютого окупанти 136 разів порушили домовленості про припинення вогню. В результаті обстрілів загинули двоє українських військових.

Джерело: Ракурс


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