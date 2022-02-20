Боевики обстреляли КПВВ «Счастье», фото: depo.ua

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На Донбассе из-за регулярных обстрелов с 8.00 сегодняшнего дня, 20 февраля, приостановлено функционирование КПВВ «Счастье».

Пропуск лиц и транспортных средств через это КПВВ прекращен на период существования угрозы жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Граждан призывают учитывать эту ситуацию при планировании поездок.

Вчера, 19 февраля, российско-оккупационные войска трижды прицельно обстреляли КПВВ «Счастье» из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

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Российско-оккупационные войска все время демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения, — подчеркивается в сообщении.

Напомним, в течение 19 февраля оккупанты 136 раз нарушили договоренности о прекращении огня. В результате обстрелов погибли двое украинских военных.