Боевики уничтожили грузовик украинских наблюдателей на Донбассе. Фото: kanaldom.tv

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Автомобиль «ЗиЛ» украинской стороны СЦКК уничтожили пророссийские боевики на Донбассе.

В воскресенье, 20 февраля, с направления населенного пункта Веселая Гора в направлении Счастья оккупанты стреляли из миномета калибра 120 мм. Кроме того, враг произвел 30 выстрелов из станкового автоматического гранатомета АГС-17 и выпустил 10 очередей из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрелов был уничтожен грузовик «ЗиЛ-131» украинской стороны Совместного центра координации и контроля прекращения огня.

В штабе ООС отметили, что Вооруженные силы Украины придерживаются минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия оккупантов создают угрозу для жизни и здоровья военных и гражданских.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, — отметили в штабе.



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Напомним, в сентябре 2021 года пророссийские боевики на Донбассе обстреляли грузовик украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.