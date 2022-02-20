Евакуйовані з Донбасу українці повертаються з РФ додому. Фото: ria.ru

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Евакуйовані з окупованого Донбасу до Росії українці повертаються в окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Мешканці ОРДЛО самостійно виїжджають з Російської Федерації, бо російська влада не забезпечує їх харчуванням та житлом. Цю інформацію встановила українська розвідка. Про це 20 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу «1+1».

Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації — це на сьогодні теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли. Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для «Мосфільму» чи хто у них там займається кіношками, — зазначив міністр.

Також Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може бути «завтра-післязавтра». Міністр запевнив, що станом 20 лютого поки не сформовано ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці біля українського кордону.

Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози, — зазначив він.

Очільник МОУ додав, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми Росії, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.

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Нагадаємо, 18 лютого ватажки самопроголошених Донецька народна республіка та Луганська народна республіка оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії під надуманим приводом начебто агресії з боку України. Однак виявилося, що в Ростовській області, куди звезли українців, ніхто не був готовий до цієї евакуації.