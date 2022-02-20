Міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого. Фото: brest.mfa.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n167290-mijnarodnyy-den-ridnoyi-movy-vidznachaut-21-lutogo.html

Ракурс

21 лютого в православ’ї шанують пророка Захарія, а за народним календарем дата отримала назву день Захарія Серповидця.

Цього дня селяни налагоджували серпи до нового сезону. Також 21 лютого потрібно було наточити ножі. Вважалося, що тоді весь рік у будинку буде благополуччя, достаток та удача.

Народні прикмети на 21 лютого:

Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні і влітку.

Мороз 21 лютого — до швидкого настання весни і потепління.

Собака в снігу валяється — чекай тепла.

Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або буран.

У світі 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови, це свято відзначають щорічно, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено в 1999 році на Генеральній конференції ЮНЕСКО. Свято покликане підтримувати рідну мову, бо з 6 тис. розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення.

Також 21 лютого — Всесвітній день екскурсовода, День однозначності та День спостереження за польотом бумеранга.

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21 лютого в історії:

1784 рік — Катерина ІІ перейменувала порт і фортецю Ахтіар у Криму на Севастополь.

1784 рік — закладене місто Миколаїв.

1878 рік — у Нью-Гейвені випустили першу у світі телефонну книгу.

1906 рік — засудили до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта.

1947 рік — у США з’явилася фотокамера «Полароїд».

1993 рік — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см.

1995 рік — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан.

Нагадаємо, професійне свято працівників Органів реєстрації актів цивільного стану у 2022 році затвердив Кабінет міністрів України. Це свято відзначатимуть щорічно 11 лютого.