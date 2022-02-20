Зеленський та Макрон виступили за негайне скликання ТКГ. Фото: ЕРА

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Президент України Володимир Зеленський і французький президент Еммануель Макрон 20 лютого провели переговори на тлі ескалації конфлікту на Донбасі.

Український та французький лідери виступили за скликання термінового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Також вони наполягають на запровадження режиму тиші в районі операції Об'єднаних сил. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

У ході розмови глава України розповів французькому колезі про провокативні обстріли з боку бойовиків, які контролюються Росією.

Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші, — йдеться в повідомленні.

За інформацією французького телеканалу BFM, розмова Зеленського з Макроном тривала 30 хвилин. Перед розмовою з Зеленським глава Франції поспілкувався з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Розмова з главою країни-агресора тривала 1 годину 45 хвилин.

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Нагадаємо, 19 лютого Росія знову відмовилася брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи, яке ініціювала Україна після поновлення обстрілів окупантів на лінії розмежування. У Києві заявили, що Москва таким чином свідомо продовжує нагнітати ситуацію на Донбасі.

Джерело: BFM