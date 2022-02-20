Зеленский и Макрон выступили за немедленный созыв ТКГ. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n167281-zelenskiy-i-makron-vystupili-za-nemedlennyy-sozyv-tkg.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон 20 февраля провели переговоры на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Украинский и французский лидеры выступили за созыв срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Также они настаивают на введении режима тишины в районе операции Объединенных сил. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

В ходы разговора глава Украины рассказал французскому коллеге о провокационных обстрелах со стороны боевиков, которые контролируются Россией.

Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины, — говорится в сообщении.

По информации французского телеканала BFM, разговор Зеленского с Макроном длился 30 минут. Перед разговором с Зеленским глава Франции пообщался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор с главой страны-агрессора длился 1 час 45 минут.

.

Напомним, 19 февраля Россия вновь отказалась участвовать в заседании Трехсторонней контактной группы, которое инициировала Украина после возобновления обстрелов оккупантов на линии разграничения. В Киеве заявили, что Москва таким образом сознательно продолжает нагнетать ситуацию на Донбассе.

Источник: BFM