13 тис. нових хворих на ковід і сотні смертей зафіксували в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n167293-13-tys-novyh-hvoryh-na-kovid-i-sotni-smertey-zafiksuvaly-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні підхопили 13 тис. 562 українців.
Інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка, летальних випадків понад сотня на добу. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
За минулу добу, 20 лютого, до лікарень потрапили 1 тис. 886 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 127 українців. Серед нових хворих 1 тис. 254 дітей і 151 медпрацівник.
20 лютого вакцинальні пункти прищепили першою дозою 4 тис. 769 людей. Повний курс вакцинації дістали 7 тис. 965 українців. Додаткову дозу отримали 26 тис. 510 людей, бустерну дозу — 668 тис. 508 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ — 2 тис. 297;
- Вінницька область — 140;
- Волинська область — 443;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 353;
- Донецька область — 593;
- Житомирська область — 480;
- Закарпатська область — 137;
- Запорізька область — 564;
- Івано-Франківська область — 126;
- Київська область — 484;
- Кіровоградська область — 313;
- Луганська область — 188;
- Львівська область — 290;
- Миколаївська область — 1 тис. 99;
- Одеська область — 1 тис. 11;
- Полтавська область — 502;
- Рівненська область — 251;
- Сумська область — 251;
- Тернопільська область — 156;
- Харківська область — 911;
- Херсонська область — 582;
- Хмельницька область — 203;
- Черкаська область — 633;
- Чернівецька область — 184;
- Чернігівська область — 368.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу «Паксловід» Міністерство охорони здоров’я схвалило для екстреного використання. Цей препарат призначений в першу чергу для пацієнтів із груп ризику.