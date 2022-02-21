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Коронавірус. Фото: istock

​​13 тис. нових хворих на ковід і сотні смертей зафіксували в Україні (ІНФОГРАФІКА)

21 лют 2022, 09:09
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Коронавірус в Україні підхопили 13 тис. 562 українців.

Інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка, летальних випадків понад сотня на добу. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 20 лютого, до лікарень потрапили 1 тис. 886 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 127 українців. Серед нових хворих 1 тис. 254 дітей і 151 медпрацівник.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

20 лютого вакцинальні пункти прищепили першою дозою 4 тис. 769 людей. Повний курс вакцинації дістали 7 тис. 965 українців. Додаткову дозу отримали 26 тис. 510 людей, бустерну дозу — 668 тис. 508 людей.



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Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

​​Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 2 тис. 297;
  • Вінницька область — 140;
  • Волинська область — 443;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 353;
  • Донецька область — 593;
  • Житомирська область — 480;
  • Закарпатська область — 137;
  • Запорізька область — 564;
  • Івано-Франківська область — 126;
  • Київська область — 484;
  • Кіровоградська область — 313;
  • Луганська область — 188;
  • Львівська область — 290;
  • Миколаївська область — 1 тис. 99;
  • Одеська область — 1 тис. 11;
  • Полтавська область — 502;
  • Рівненська область — 251;
  • Сумська область — 251;
  • Тернопільська область — 156;
  • Харківська область — 911;
  • Херсонська область — 582;
  • Хмельницька область — 203;
  • Черкаська область — 633;
  • Чернівецька область — 184;
  • Чернігівська область — 368.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу «Паксловід» Міністерство охорони здоров’я схвалило для екстреного використання. Цей препарат призначений в першу чергу для пацієнтів із груп ризику.

Джерело: Ракурс


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