Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167293-13-tys-novyh-hvoryh-na-kovid-i-sotni-smertey-zafiksuvaly-v-ukrayini-infografika.html

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Коронавірус в Україні підхопили 13 тис. 562 українців.

Інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка, летальних випадків понад сотня на добу. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 20 лютого, до лікарень потрапили 1 тис. 886 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 127 українців. Серед нових хворих 1 тис. 254 дітей і 151 медпрацівник.

20 лютого вакцинальні пункти прищепили першою дозою 4 тис. 769 людей. Повний курс вакцинації дістали 7 тис. 965 українців. Додаткову дозу отримали 26 тис. 510 людей, бустерну дозу — 668 тис. 508 людей.

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​​Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 2 тис. 297;

Вінницька область — 140;

Волинська область — 443;

Дніпропетровська область — 1 тис. 353;

Донецька область — 593;

Житомирська область — 480;

Закарпатська область — 137;

Запорізька область — 564;

Івано-Франківська область — 126;

Київська область — 484;

Кіровоградська область — 313;

Луганська область — 188;

Львівська область — 290;

Миколаївська область — 1 тис. 99;

Одеська область — 1 тис. 11;

Полтавська область — 502;

Рівненська область — 251;

Сумська область — 251;

Тернопільська область — 156;

Харківська область — 911;

Херсонська область — 582;

Хмельницька область — 203;

Черкаська область — 633;

Чернівецька область — 184;

Чернігівська область — 368.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу «Паксловід» Міністерство охорони здоров’я схвалило для екстреного використання. Цей препарат призначений в першу чергу для пацієнтів із груп ризику.