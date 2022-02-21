У Зеленського оцінили втрати економіки України. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n167299-u-zelenskogo-ocinyly-vtraty-ekonomiky-ukrayiny-cherez-ryzyky-vtorgnennya-rf.html

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Втрати української економіки через загрозу російського вторгнення підрахували на Банковій.

Загальні фінансові втрати України від поширення інформації про можливе вторгнення Росії становлять до 5 млрд дол. кожного місяця. Безповоротні втрати економіки становлять у такій стресовій ситуації, як зараз 2−3 млрд дол. на місяць. Про це 21 лютого заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю «РБК Україна».

Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5−2 млрд дол., — зазначив чиновник.

За словами Шурми, мова йде про щомісячні втрати, починаючи з січня 2022 року. На Банковій вважають, що подушки в 4−5 млрд дол. має бути достатньо, щоб продовжувати державні програми, які запланували у Зеленського.

Заступник голови ОПУ додав, що інвестори в Україні зараз ставлять всі проекти на паузу, рішення не скасовують, але відкладають. Зовнішні кредитні ринки також тимчасово закриті.

Шурма пояснив, що якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані, як зараз, то больовий поріг підніметься і через два місяці таких втрат вже не буде.

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Нагадаємо, в США заявляли, що Росія вела економічну війну проти України, коли під приводом військових навчань хотіла обмежити морський суверенітет Києва шляхом блокування судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Джерело: «РБК-Україна»