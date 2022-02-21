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Ракурс
Коли мозок починає працювати повільніше – нова відповідь вчених. Фото: spzh.news

Коли мозок починає працювати повільніше — нова відповідь вчених

21 лют 2022, 10:32
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В якому віці погіршується робота мозку, з’ясували німецькі вчені. За їхніми даними, уповільнення роботи мозку відбувається лише після 60 років.

Дослідники провели онлайн-експеримент, в якому брали участь понад 1,2 млн осіб — вони мали якнайшвидше розподілити слова та предмети за категоріями. Про це повідомляє Nature Human Behaviour.

Слова та предмети виникали на екрані, потрібно було швидко натиснути на клавішу з правильною відповіддю.

При докладному аналізі даних з’ясувалося, що швидкість обробки інформації та прийняття рішення залишалася такою ж самою до 60 років.

Дослідники використали математичну модель, яка показала, що гальмування після 20 років насправді відноситься не до швидкості обробки інформації, а до інших факторів.

Швидкість прийняття рішення залишається на високому рівні, але відповідь уповільнюється через додаткові психічні процеси.

А вже після 60 років починається справжнє уповільнення, пов’язане із віковими фізіологічними змінами.



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Нагадаємо, американські вчені з’ясували, що мозок людини бачить теперішній момент у минулому часі.

Джерело: Nature Human Behaviour

Джерело: Ракурс


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