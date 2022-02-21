Вторгенння РФ. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n167297-viyska-rf-zaynyaly-polovi-pozyciyi-bilya-kordonu-ukrayiny-foto-zi-suputnyka.html

Ракурс

Вторгнення військ РФ в Україну є загрозою всій Європі. Нові супутникові знімки свідчать про підвищену активність російських підрозділів біля північно-східного кордону України.

Частини, що знаходилися в гарнізонах, займають польові позиції. Про це повідомляє СNN.

Супутникові знімки зробила американська приватна компанія Maxar у неділю, 20 лютого. На знімках помітили нові польові розгортання бронетанкової техніки та військ на північний захід від Белгорода та поблизу населених пунктів Солоті та Валуйки. Ці населені пункти розташовані у межах 35 км від кордону РФ з Україною.

Ця нова діяльність є зміною у схемі раніше поміченого розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки)…Сьогодні (20 лютого- ред.) більша частина бойових частин та допоміжної техніки з пункту Солоті пішла і в цьому районі видно сліди машин і кілька колон бронетехніки, — зазначають у Maxar.

На знімках видно, що табори, де знаходилися сили, тепер «відносно порожні». Деяку техніку також було розгорнуто на схід від Валуйок в полі приблизно за 15 км на північ від кордону з Україною.

На північний захід від Белгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 км від кордону з Україною), більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними. Інші підрозділи розміром з роту розгорнуті на фермах та/або у промислових районах.

.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія та Білорусь продовжать проводити масштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022», котрі мали завершитися 20 лютого. Причиною такого рішення нібито є «загострення на Донбасі».

Джерело: CNN