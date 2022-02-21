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Ракурс
80 обстрілів за день і глибока мобілізація в ОРДЛО - що відбувається на Донбасі

80 обстрілів за день і глибока мобілізація в ОРДЛО — що відбувається на Донбасі

21 лют 2022, 09:53
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На Донбасі і далі неспокійно. Про режим припинення вогню можна забути, а окупанти продовжують звинувачувати Україну в обстрілах населених пунктів.

У штабі ООС повідомили, що минулої доби, 20 лютого, бойовики порушували режим тиші 80 разів, 72 з яких — із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Постраждалих та загиблих з боку ЗСУ немає.

В угрупованні ДНР в обстрілах звинуватили Збройні сили України. Там заявили, що вночі загинув один мирний житель та один боєць їхньої так званої «народної міліції», ще троє - отримали поранення.

Також бойовики звинуватили українських військових у обстрілах двох шкіл, пишуть росЗМІ.

РосЗМІ повідомили про нібито обстріл двох шкіл в окупованому Донецьку

Голова так званої ЛНР підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 55 років. Раніше ватажки бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

У МНС Росії повідомили, що від початку спровокаваного росіянами загострення кордон із РФ перетнули близько 61 тис. біженців з ОРДЛО.

Режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу запровадив вже п’ятий російський регіон — Саратовська область. Раніше такий режим запровадили Ростовська, Воронезька, Курська та Пензенська області РФ.

Керівник Саратовської області Валерій Радаєв пояснив, що цей захід потрібен для «оперативної організації прийому біженців».



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Нагадаємо, що евакуація людей з окупованої частини Донецької та Луганської областей розпочалася 18 лютого на тлі збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.

Ватажки ОРДЛО, які є маріонетками Кремля, оголосили про евакуацію жінок, дітей та літніх людей, хоча записали відеозвернення про це ще 16 лютого.

Джерело: Ракурс


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