80 обстрілів за день і глибока мобілізація в ОРДЛО - що відбувається на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n167296-80-obstriliv-za-den-i-glyboka-mobilizaciya-v-ordlo-scho-vidbuvaietsya-na-donbasi.html

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На Донбасі і далі неспокійно. Про режим припинення вогню можна забути, а окупанти продовжують звинувачувати Україну в обстрілах населених пунктів.

У штабі ООС повідомили, що минулої доби, 20 лютого, бойовики порушували режим тиші 80 разів, 72 з яких — із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Постраждалих та загиблих з боку ЗСУ немає.

В угрупованні ДНР в обстрілах звинуватили Збройні сили України. Там заявили, що вночі загинув один мирний житель та один боєць їхньої так званої «народної міліції», ще троє - отримали поранення.

Також бойовики звинуватили українських військових у обстрілах двох шкіл, пишуть росЗМІ.

Голова так званої ЛНР підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 55 років. Раніше ватажки бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

У МНС Росії повідомили, що від початку спровокаваного росіянами загострення кордон із РФ перетнули близько 61 тис. біженців з ОРДЛО.

Режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу запровадив вже п’ятий російський регіон — Саратовська область. Раніше такий режим запровадили Ростовська, Воронезька, Курська та Пензенська області РФ.

Керівник Саратовської області Валерій Радаєв пояснив, що цей захід потрібен для «оперативної організації прийому біженців».

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Нагадаємо, що евакуація людей з окупованої частини Донецької та Луганської областей розпочалася 18 лютого на тлі збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.

Ватажки ОРДЛО, які є маріонетками Кремля, оголосили про евакуацію жінок, дітей та літніх людей, хоча записали відеозвернення про це ще 16 лютого.