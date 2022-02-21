80 обстрелов за день и глубокая мобилизация в ОРДЛО — происходящее на Донбассе

https://racurs.ua/n167296-80-obstrelov-za-den-i-glubokaya-mobilizaciya-v-ordlo-chto-proishodit-na-donbasse.html

Ракурс

На Донбассе и дальше неспокойно. О режиме прекращения огня можно забыть, а оккупанты продолжают обвинять Украину в обстрелах населенных пунктов.

В штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки, 20 февраля, боевики нарушали режим тишины 80 раз, 72 из которых — с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Пострадавших и погибших со стороны ВСУ нет.

В группировке ДНР в обстрелах обвинили вооруженные силы Украины. Там заявили, что ночью погиб один мирный житель и один боец ​​их так называемой «народной милиции», еще трое получили ранения.

Также боевики обвинили украинских военных в обстрелах двух школ, пишут РосСМИ.

Глава так называемой ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 55 лет. Ранее главари боевиков ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

В МЧС России сообщили, что с начала спровоцированного россиянами обострения границу с РФ пересекли около 61 тыс. беженцев из ОРДЛО.

Режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев из Донбасса ввел уже пятый российский регион — Саратовская область. Ранее такой режим был введен в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях РФ.

Руководитель Саратовской области Валерий Радаев пояснил, что эта мера нужна для «оперативной организации приема беженцев».

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Эвакуация людей из оккупированной части Донецкой и Луганской областей началась 18 февраля на фоне увеличения количества обстрелов со стороны боевиков.

Главари ОРДЛО, являющиеся марионетками Кремля, объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, хотя записали видеообращение об этом еще 16 февраля.