Вторжение РФ. Фото: РБК

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Вторжение войск России в Украину является угрозой для всей Европы. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о повышенной активности российских подразделений у северо-восточной границы Украины.

Части, находившиеся в гарнизонах, занимают полевые позиции. Об этом сообщает СNN.

Спутниковые снимки сделала американская частная компания Maxar в воскресенье, 20 февраля. На снимках заметили новые полевые развертывания бронетанковой техники и войск к северо-западу от Белгорода и вблизи населенных пунктов Солоты и Валуйки. Эти населенные пункты расположены в пределах 35 км от границы России с Украиной.

Эта новая деятельность является изменением в схеме ранее замеченного развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательной техники)… Сегодня (20 февраля) большая часть боевых частей и вспомогательной техники из пункта Солоти ушла — в этом районе видны следы машин и несколько колонн бронетехники, — отмечают в Maxar.

На снимках видно, что лагеря, где находились силы, теперь «относительно пустые». Некоторая техника также была развернута несколько восточнее Валуек в поле примерно в 15 км к северу от границы с Украиной.

На северо-западе от Белгорода также наблюдается ряд новых полевых развертываний (они находятся примерно в 30 км от границы с Украиной), большая часть техники и войск расположена в лесных массивах или рядом с ними. Другие подразделения развернуты на фермах и/или в промышленных районах.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Россия и Беларусь продолжат проводить масштабные военные учения «Союзная решимость-2022», которые должны были завершиться 20 февраля. Причиной такого решения якобы является «обострение на Донбассе».

Источник: CNN