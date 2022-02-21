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Ракурс
Когда мозг начинает работать медленнее – новый ответ ученых. Фото: spzh.news

Когда мозг начинает работать медленнее — новый ответ ученых

21 фев 2022, 10:32
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В каком возрасте ухудшается работа мозга, выяснили немецкие ученые. По их данным, замедление работы мозга происходить только после 60 лет.

Исследователи поставили онлайн-эксперимент, в котором участвовали более 1,2 млн человек — от них требовалось как можно быстрее распределить слова и предметы по категориям. Об этом сообщает Nature Human Behaviour.

Слова и предметы возникали на экране, нужно было быстро нажать клавишу, которая соответствовала правильному ответу.

При подробном анализе данных выяснилось, что скорость обработки информации и принятия решения оставалась постоянной вплоть до 60 лет.

Исследователи использовали математическую модель, которая показала, что торможение после 20 лет на самом деле относится не к скорости обработки информации, а к разным другим факторам.

Скорость принятия решения остается быстрой, но ответ замедляется из-за дополнительных психических процессов.

А уже после 60 лет начинается настоящее замедление, связанное с возрастными физиологическими изменениями.



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Напомним, американские ученые выяснили, что мозг человека видит настоящий момент в прошедшем времени.

Источник: Nature Human Behaviour

Источник: Ракурс


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