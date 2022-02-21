Ще одна топ-авіакомпанія Європи скасувала рейси до Києва

https://racurs.ua/ua/n167318-sche-odna-top-aviakompaniya-ievropy-skasuvala-reysy-do-kyieva.html

Ракурс

Через загрозу вторгнення Росії французький авіаперевізник Air France призупиняє свої рейси в Україні.

В компанії такий крок назвали «запобіжним заходом». Зазначається, що рейси з Києва та до Києва скасовуються з 22 лютого. Про це повідомили у прес-службі авіаперевізника.

Air France постійно контролює геополітичну ситуацію на територіях, які вона обслуговує, — додали в повідомленні.

Відомо, що у вівторок між Києвом та Парижем було заплановано два вихідні та два вхідних рейси Air-France.

Водночас українські авіакомпанії на спільному брифінгу заявили, що не будуть істотно змінювати плани роботи попри загрозу російського вторгнення.

.

Також Міністерство інфраструктури веде переговори з авіакомпаніями щодо якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрутах, на яких іноземні авіакомпанії вирішили скасувати рейси.

Нагадаємо, раніше німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про тимчасове зупинення всіх рейсів до Києва та з Києва від 21 до 28 лютого. Також про скасування рейсів повідомили компанії SAS, Austrian Airlines, Swiss.