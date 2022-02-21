ЄС відправить до України місію військових консультантів. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n167317-ies-rozgorne-v-ukrayini-doradcho-trenuvalnu-viyskovu-misiu-kuleba.html

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Європейський Союз розгорне в Україні небойову дорадчо-тренувальну військову місію.

Розгортання місії буде важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні та початок співпраці у військовій сфері. Європейські фахівці будуть надавати консультативну допомогу у військових питаннях. Про це 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгоргне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося, — зазначив він.



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Кулеба додав, що рішення про надання Україні перспективи членства в ЄС стало би потужним стратегічним сигналом для стримування агресивних дій Росії. Це було б чітким сигналом, що Україна рухається в Євросоюз.

Нагадаємо, НАТО в Києві вирішило закрити своє представництво на тлі заяв про можливе вторгнення Росію в Україну. Частина працівників переїде до Львова, тому офіси продовжать функціонувати.