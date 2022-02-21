Умови карантину в Україні адаптують до правил ЄС

Карантин. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n167316-umovy-karantynu-v-ukrayini-adaptuut-do-pravyl-ies.html

Ракурс

Карантин в Україні послаблять відповідно до правил Європейського Союзу (ЄС).

За необхідності Кабмін внесе зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у «помаранчевих» та «зелених» зонах з огляду на весняно-літній період. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період, — відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ), вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тис. на тиждень. Так, минулого тижня було зафіксовано 191 тис. нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тис. випадків) менше, у порівнянні з попереднім тижнем.

.

Також у МОЗ помітили зменшення кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тис. пацієнтів, що на 4 тис. менше, ніж тижнем раніше. За словами очільника МОЗ, завантаженість ліжок, відведених для хворих на COVID-19, наразі становить 35%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні активно поширюється у всіх областях. МОЗ пояснило, як відрізнити симптоми COVID-19 від проявів сезонної алергії. Спільними симптомами для сезонної алергії та коронавірусу є головний біль, задишка, біль у горлі та чхання.