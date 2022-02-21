Условия карантина в Украине адаптируют к правилам ЕС

Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/n167316-usloviya-karantina-v-ukraine-adaptiruut-k-pravilam-es.html

Ракурс

Карантин в Украине ослабят в соответствии с правилами Европейского Союза (ЕС).

При необходимости Кабмин внесет изменения в те требования, которые будут действовать после 31 марта в «оранжевых» и «зеленых» зонах на весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ряд европейских стран уже ослабляют карантинные меры по туристическим поездкам.

В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщили в Минздраве, впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тыс. на неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тыс. новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тыс. случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

.

Также в Минздраве заметили уменьшение количества госпитализаций. За прошлую неделю в больницы попали 20 тыс. пациентов, что на 4 тыс. меньше, чем неделей ранее. По словам главы Минздрава, загруженность коек, отведенных для больных COVID-19, в настоящее время составляет 35%.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине активно распространяется во всех областях. Минздрав объяснил, как отличить симптомы COVID-19 от проявлений сезонной аллергии. Общими симптомами для сезонной аллергии и коронавируса являются головная боль, одышка, боль в горле и чихание.