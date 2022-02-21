«Добровольцы» из РФ начали прибывать на Донбасс – что известно

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На Донбасс начали прибывать так называемые «добровольцы» из России и стран СНГ, которые якобы готовы «встать на защиту республики».

Как утверждается, только в феврале «в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России». Об этом заявили «власти» сепаратистской ЛНР.

Отмечается значительное количество лиц, имеющих боевой опыт в 2014—2015 годах, изъявивших желание встать на защиту республики в этот сложный период, — заявили представители «народной милиции».

Официально Россия не сообщала об отправке своих подразделений на территорию фейковых ДНР и ЛНР, однако стянула к границам Украины мощную группировку численностью около 150 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщали, что в Донецке и других городах оккупированных территорий на улицах вновь появились неизвестные военные, предположительно, из России: их опознают по характерному говору.

По словам очевидцев, они ходят по городу в камуфляже без опознавательных знаков, в основном это высокие мужчины, возможно, спецназ.

Напомним, в ОДКБ, силы которой недавно были применены для подавления массовых протестов в Казахстане, заговорили о возможности ввода своих войск в Украину, если по этому вопросу «будет достигнут международный консенсус».

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Тем временем эвакуированные из Донбасса в Россию украинцы возвращаются в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Жители ОРДЛО самостоятельно выезжают из Российской Федерации, потому что российские власти не обеспечивают их питанием и жильем. Эту информацию установила украинская разведка.