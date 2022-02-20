В ОДКБ заговорили о введении на Донбасс «миротворцев»

Станислав Зась, фото: БелТА

https://racurs.ua/n167268-v-odkb-zagovorili-o-vvedenii-na-donbass-mirotvorcev.html

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В ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) — контролируемой Россией военно-политической организации с головным офисом в Москве, силы которой недавно были применены для подавления массовых протестов в Казахстане, заговорили о возможности ввода своих войск в Украину, если по этому вопросу «будет достигнут международный консенсус».

Об этом в интервью агентству Reuters заявил генсек ОДКБ генерал-лейтенант Станислав Зась.

Гипотетически вы можете себе представить, если будет добрая воля со стороны Украины — это же их территория — если будет мандат Совета Безопасности ООН, и если это будет необходимо, и такое решение будет поддержано всеми нашими правительствами, — заявил Зась.

По словам Зася, ОДКБ имеет 17-тысячные силы постоянной готовности и «специализированные миротворческие силы» численностью около 4 тыс. военнослужащих.

ОДКБ опирается на вооруженные силы шести своих членов — России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В частности, в РФ численность действующих вооруженных сил составляет 900 тыс. человек.

По словам Зася, в случае необходимости ОДКБ может быстро развернуть множество войск.

Поверьте мне, мы можем отправить столько, сколько нужно, — заверил он. — Если нам понадобится 3 тыс., мы их пошлем. Если нам понадобится 17 тыс., мы их пошлем. Если понадобится больше — будет больше. Столько, сколько нужно.

В то же время Зась заявил, что сейчас необходимо «сесть за стол переговоров и договориться».

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Напомним, Россия постоянно пытается вынудить официальный Киев вступить в прямые переговоры с террористическими организациями ЛНР и ДНР. В то же время в Киеве на это не согласны, подчеркивая, что оккупационные режимы на Донбассе не являются независимыми в своих действиях и напрямую управляются из Москвы.

Источник: Reuters