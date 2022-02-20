В ОДКБ заговорили про введення на Донбас «миротворців»

Станіслав Зась, фото: БелТА

https://racurs.ua/ua/n167268-v-odkb-zagovoryly-pro-vvedennya-na-donbas-myrotvorciv.html

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В ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) — контрольований Росією військово-політичній організації з головним офісом у Москві, сили якої нещодавно були застосовані для придушення масових протестів у Казахстані, заговорили про можливість введення своїх військ в Україну якщо з цього питання «буде досягнуто міжнародного консенсусу».

Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив генсек ОДКБ генерал-лейтенант Станіслав Зась.

Гіпотетично ви можете собі це уявити, якщо буде добра воля з боку України — це ж їхня територія — якщо буде мандат Ради Безпеки ООН, і якщо це буде необхідно, і таке рішення буде підтримане всіма нашими урядами, — заявив Зась.

За словами Зася, ОДКБ має 17-тисячні сили постійної готовності та «спеціалізовані миротворчі сили» чисельністю близько 4 тис. військовослужбовців.

ОДКБ спирається на збройні сили шести своїх членів — Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Зокрема у РФ чисельність чинних збройних сил становить 900 тис. осіб.

За словами Зася, у разі потреби ОДКБ може швидко розгорнути величезну кількість військ.

Повірте мені, ми можемо відправити стільки, скільки потрібно, — запевнив він. — Якщо нам знадобиться 3 тис., ми їх пошлемо. Якщо нам знадобиться 17 тис., ми їх пошлемо. Якщо знадобиться більше — буде більше. Стільки, скільки потрібно.

Водночас Зась заявив, що наразі необхідно «сісти за стіл переговорів і домовитися».

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Нагадаємо, Росія постійно намагається змусити офіційний Київ вступити в прямі переговори з терористичними організаціями ЛНР та ДНР. Водночас в Києві на це не погоджуються, наголошуючи, що окупаційні режими на Донбасі не є незалежними у своїх діях і напряму керуються з Москви.

Джерело: Reuters