Зеленський після Мюнхена доручив збільшити забезпечення військ

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n167267-zelenskyy-pislya-munhena-doruchyv-zbilshyty-zabezpechennya-viysk.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, доручив збільшити обсяги матеріально-технічного забезпечення військ.

Відповідне доручення глави держави з’явилося за результатами наради з силовиками, яка відбулася вчора, 19 лютого, в аеропорту «Бориспіль» після повернення Зеленського з Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що під час цієї наради обговорювалися можливі сценарії подальшого розвитку подій та кроки, які необхідно вжити Україні.

.

Президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, — зазначається в повідомленні. — Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв’язання.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки. Він додав, що в разі, якщо такі переговори не відбудуться, Україна матиме підстави вважати, що Будапештський меморандум не працює.