Яке свято відзначають 20 лютого – прикмети та традиції. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n167266-yake-svyato-vidznachaut-20-lutogo-prykmety-ta-tradyciyi.html

Ракурс

20 лютого — День героїв Небесної сотні в Україні, які загинули під час протистоянь на Майдані взимку 2013−2014 років. Пам’ятний день було засновано указом президента Петра Порошенка у 2015 році.

Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло 48 людей. Їх разом з іншими 54 смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013−2014 років і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, назвали героями Небесної сотні.

У 2022 році пам’ятні події проходять з 16 по 28 лютого. Основним організатором є Національний музей Революції гідності. Кампанія проходить під усталеним гаслом «Небесній сотні вдячні за свободу!».

Православна церква вшановує пам’ять преподобного Луки Елладського. Святий був грецьким ченцем ІХ-Х століть. Він прийняв постриг у 14 років, а в похилому віці оселився біля гори Гелікон. Незабаром там сформувалася громада, а пізніше було збудовано храм святої Варвари та монастир.

У народі День святого Луки був відомий тим, що господині випікали пироги з начинкою цибулі та пригощали ними жебраків.

Наші пращури вірили, що не можна справляти весілля на Луку, адже це поминальний день. Укладання шлюбу 20 лютого — поганий знак.

.

Народні прикмети: