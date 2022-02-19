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Погода в Україні. Фото: pixabay.com

Магнітна буря накриє Україну — прогноз на 20 лютого (КАРТА)

19 лют 2022, 15:36
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Погода в Україні 20 лютого, у неділю, очікується з мінливою хмарністю.

У більшості регіонів без опадів, лише на сході місцями пройдуть незначні дощі. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві прогнозується зі слабкою хмарністю. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1° тепла, вдень піднімуться до 7° вище нуля.

Погода у Львові очікується з невеликим дощем Температура вночі буде 1° морозу, вдень — 7° з позначкою плюс.

Погода в Харкові 20 лютого буде без опадів. Вночі температура складе 1° нижче нуля, вдень очікується 7° тепла.

Погода в Одесі прогнозується з дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 4° тепла, вдень піднімуться до 8° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 лютого буде неспокійною, очікується слабка магнітна буря.



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Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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