Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n167254-magnitnaya-burya-nakroet-ukrainu-prognoz-na-20-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 февраля, в воскресенье, 20 февраля, ожидается с переменной облачностью.

В большинстве регионов буде без осадков, лишь на востоке местами пройдут незначительные дожди. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве прогнозируется со слабой облачностью. Столбики термометров ночью покажут 1° тепла, днем ​​поднимутся до 7° выше нуля.

Погода во Львове ожидается с небольшим дождем. Температура ночью будет 1° мороза, днем ​​- 7° с отметкой плюс.

Погода в Харькове 20 февраля будет без осадков. Ночью температура составит 1° ниже нуля, днем ​​ожидается 7° тепла.

Погода в Одессе ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 4° тепла, днем ​​поднимутся до 8° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 февраля будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

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Источник: Gismeteo