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Погода в Украине. Фото: pixabay.com
Магнитная буря накроет Украину — прогноз на 20 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n167254-magnitnaya-burya-nakroet-ukrainu-prognoz-na-20-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 20 февраля, в воскресенье, 20 февраля, ожидается с переменной облачностью.
В большинстве регионов буде без осадков, лишь на востоке местами пройдут незначительные дожди. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве прогнозируется со слабой облачностью. Столбики термометров ночью покажут 1° тепла, днем поднимутся до 7° выше нуля.
Погода во Львове ожидается с небольшим дождем. Температура ночью будет 1° мороза, днем - 7° с отметкой плюс.
Погода в Харькове 20 февраля будет без осадков. Ночью температура составит 1° ниже нуля, днем ожидается 7° тепла.
Погода в Одессе ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 4° тепла, днем поднимутся до 8° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 20 февраля будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.
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Источник: Gismeteo