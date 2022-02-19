Какой праздник отмечают 20 февраля – приметы и традиции. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n167266-kakoy-prazdnik-otmechaut-20-fevralya-primety-i-tradicii.html

Ракурс

20 февраля — День героев Небесной сотни в Украине, погибших во время противостояний на Майдане зимой 2013−2014 годов. Памятный день был основан указом президента Петра Порошенко в 2015 году.

Именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло 48 человек. Их вместе с другими 54 смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013−2014 годов и пятью активистами Майдана, погибшими весной 2014 года, назвали героями Небесной сотни.

В 2022 году памятные события проходят с 16 по 28 февраля. Основным организатором является Национальный музей Революции достоинства. Кампания проходит под установившимся лозунгом «Небесной сотни благодарны за свободу!».

Православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. Святой был грецким монахом ІХ-Х веков. Он принял постриг в 14 лет, а в пожилом возрасте поселился у горы Геликон. Вскоре там сформировалась община, а позже был построен храм святой Варвары и монастырь.

В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих.

Наши предки верили, что нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля — плохой знак.

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Народные приметы: