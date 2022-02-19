Какой праздник отмечают 20 февраля — приметы и традицииhttps://racurs.ua/n167266-kakoy-prazdnik-otmechaut-20-fevralya-primety-i-tradicii.htmlРакурс
20 февраля — День героев Небесной сотни в Украине, погибших во время противостояний на Майдане зимой 2013−2014 годов. Памятный день был основан указом президента Петра Порошенко в 2015 году.
Именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло 48 человек. Их вместе с другими 54 смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013−2014 годов и пятью активистами Майдана, погибшими весной 2014 года, назвали героями Небесной сотни.
В 2022 году памятные события проходят с 16 по 28 февраля. Основным организатором является Национальный музей Революции достоинства. Кампания проходит под установившимся лозунгом «Небесной сотни благодарны за свободу!».
Православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. Святой был грецким монахом ІХ-Х веков. Он принял постриг в 14 лет, а в пожилом возрасте поселился у горы Геликон. Вскоре там сформировалась община, а позже был построен храм святой Варвары и монастырь.
В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих.
Наши предки верили, что нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля — плохой знак.
Народные приметы:
- если солнце на закате в этот день красное — лето будет прохладным;
- ветер в полдень этого дня предсказывает хороший урожай зерновых культур;
- синие облака в этот день свидетельствуют о приближении тепла;
- если в этот день неожиданно загремит гром — летом пропадут сенокосы.