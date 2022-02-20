Зеленский после Мюнхена поручил увеличить обеспечение войск

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, поручил увеличить объем материально-технического обеспечения войск.

Соответствующее поручение главы государства появилось по результатам совещания с силовиками, которое состоялось вчера, 19 февраля, в аэропорту «Борисполь» после возвращения Зеленского c Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в ходе совещания обсуждались возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги, которые необходимо предпринять Украине.

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Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, — отмечается в сообщении. — Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он добавил, что в случае, если такие переговоры не состоятся, у Украины будут основания считать, что Будапештский меморандум не работает.