Весна с 2100 года будет начинаться почти на 10 дней раньше. Фото: Укринформ

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Весна в Северном полушарии к 2100 году может наступать на 10 дней раньше.

Сокращение общего количества дождливых дней приводит к тому, что растения в северном климате цветут раньше. Ученые установили, что при нынешнем уровне осадков листья будут появляться на день-два раньше каждое десятилетие. Сегодня считается, что теплый сезон наступает 20 марта. Об этом заявляют представители Университета штата Огайо, передает dailymail.

По словам автора исследования Дешенга Лю, ученые проанализировали данные из США, Европы и Китая, включая даты для каждого года, когда впервые появлялись листья, и количество дождливых дней в каждом месяце за период с 1982 по 2018 годы. Также были изучены спутниковые снимки, которые должны были помочь понять, когда приходит тепло.

Оказалось, что по мере того, как с годами количество дождливых дней сокращалось, весна в большинстве районов Северного полушария наступала раньше. Ученые не исключают, что в будущем такие изменения могут сказаться на животном мире.

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Напомним, ученые установили, что дефицит питьевой воды в Украине может наблюдаться уже в ближайшие 30 лет. К затруднительной ситуации с водой приведет сброс опасных веществ, недостаточное количество очищенных стоков и засорение рек.

Источник: dailymail