Весна з 2100 року буде починатися майже на 10 днів раніше. Фото: Укрінформ

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Весна в Північній півкулі до 2100 року може наступати на 10 днів раніше.

Скорочення загальної кількості дощових днів призводить до того, що рослини в північному кліматі цвітуть раніше. Науковці встановили, що при нинішньому рівні опадів листя будуть з’являтися на день-два раніше кожне десятиліття. Сьогодні вважається, що теплий сезон настає 20 березня. Про це заявляють представники Університету штату Огайо, передає dailymail.

За словами автора дослідження Дешенга Лю, науковці проаналізували дані з США, Європи та Китаю, включаючи дати для кожного року, коли вперше з’являлися листя, і кількість дощових днів у кожному місяці за період з 1982 по 2018 роки. Також були вивчені супутникові знімки, які повинні були допомогти зрозуміти, коли приходить тепло.

Виявилося, що в міру того, як з роками кількість дощових днів скорочувалася, весна в більшості районів північної півкулі наступала раніше. Вчені не виключають, що у майбутньому такі зміни можуть позначитися на тваринному світі.

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Нагадаємо, науковці встановили, що дефіцит питної води в Україні може спостерігатися вже в найближчі 30 років. До скрутної ситуації з водою призведе скид небезпечних речовин, недостатня кількість очищених стоків та засмічення річок.

Джерело: dailymail