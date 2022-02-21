Додаткові вихідні пообіцяли українцям у березні

Свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167313-dodatkovi-vyhidni-poobicyaly-ukrayincyam-u-berezni.html

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Додаткові вихідні у березні пообіцяли українцям, оскільки 8 березня припадає на вівторок.

Саме тому понеділок 7 березня теж буде вихідним. Його відпрацювання перенесено на наступну суботу, 12 березня.

Загалом у березні буде 31 календарний день, із яких — дев’ять вихідних:

1−4 березня — робочі дні;

5−8 березня (субота-вівторок) — вихідні дні;

9−12 березня — робочі дні;

13 березня (неділя) — вихідний;

14−18 березня — робочі дні;

19−20 березня (субота-неділя) — вихідні;

21−25 березня — робочі дні;

26−27 березня — вихідні;

28−31 березня — робочі дні.

Як відомо, в Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв’язку зі святами, а Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці відзначати як міжнародні дні.

У вересні 2021 року відповідний проект закону «Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні», розроблений Українським інститутом національної пам’яті, винесений на громадське обговорення. Законопроект пропонує передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.

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Водночас перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят, а саме: Різдва Христового за юліанським календарем, Великодня за юліанським календарем, Дня Святої Трійці за юліанським календарем, Різдва Христового за григоріанським календарем та Нового року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове свято з’явилося в Україні — тепер професійне свято матимуть працівники Органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів).