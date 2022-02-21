Кремль прокоментував «розстрільні списки» українців. Фото: vegchel.ru

https://racurs.ua/ua/n167312-kreml-prokomentuvav-rozstrilni-spysky-ukrayinciv.html

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Росія заперечує заяви американських ЗМІ про те, що Кремль підготував списки українців, які підлягають знищенню.

Ви розумієте, що це абсолютна качка, що це брехня? Це абсолютна вигадка, такого списку не існує, це фейк, — заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.

Представник Кремля сказав, що Путіну «нічого не відомо» про існування списку українців, які мають бути убиті або відправлені до таборів у разі вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, російська влада склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну.

Росія може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських та російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

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Один помічник конгресмена, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що ці кроки є типовими для російської доктрини: збройні сили захоплюють військові об'єкти, спецагенти формують конфлікт, а розвідники мають позбутися елементів опозиції.