Криза жанру - ФСБ у пошуках приводу для війни розвалила старий сарай (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n167309-kryza-janru-fsb-u-poshukah-pryvodu-dlya-viyny-rozvalyla-staryy-saray-video.html

Ракурс

Кремль підключив пропаганду та ФСБ, щоб створити картинку для приводу до атаки на Україну.

У ФСБ РФ заявили, що начебто випущений з України снаряд повністю зруйнував прикордонний пункт у Ростовській області.

РосЗМІ розповсюдили заяву ФСБ про те, що 21 лютого о 8.50 випущений з України снаряд «невстановленого зразка» повністю зруйнував «місце несення служби прикордонних нарядів прикордонного управління по Ростовській області».

Він розташований приблизно за 150 м від кордону з Україною, постраждалих немає, на місці працюють сапери, — заявляє ФСБ.

Росіяни долучили до повідомлення і відео якоїсь зруйнованої прибудови, що стоїть посеред поля.

Зазначимо, що це не перша подібна заява у росЗМІ. У суботу, 19 лютого силовики країни-агресора розповсюджували інформацію, що на території Росії розірвалися два снаряди, які нібито прилетіли з боку українського кордону, що тимчасово знаходиться під контролем фейкових Л/ДНР.

Навіть у групах соцмереж, які ведуться на окупованих територіях, люди сміються з повідомлення про розвалену будку прикордонників РФ.

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