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Ракурс
Російські солдати. Фото: АКСМ

Окупанти голодують — 100 військових РФ «забули» на кордоні з Україною (ФОТО)

21 лют 2022, 12:20
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Російське військове керівництво залишило на кордоні з Україною своїх строковиків та контрактників — вони харчувалися за власний рахунок і спали в приміщенні сільського вокзалу на кафельній підлозі.

Весь зал був набитий людьми. Про це повідомляє Асоціація комітету солдатських матерів (АКСМ).

Російські солдати. Фото: АКСМ

На телефон гарячої лінії АКСМ звернулися мешканці села Весела Лопань, що біля Белгороду. Вони розповіли, що на вокзалі станції Долбіно, що поблизу їхнього села, знаходиться велика кількість військовослужбовців — контрактники зі строковиками з Таманської дивізії в кількості понад 100 осіб.

Російські солдати. Фото: АКСМ

За інформацією мешканців, хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за власні кошти. У когось вони вже закінчилися, а сухпайків немає. Коли буде відправлення, теж невідомо. На підтвердження слів мешканці надіслали фото. На ньому видно, скільки бійців знаходиться в маленькому приміщенні сільського вокзалу.



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Розташувалися як змогли — як оселедці в банку. Спати доводиться прямо на кахельній підлозі. Хтось змушений сушити промоклу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води також немає. Ні питної, ні щоби помити руки, — повідомили в комітеті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підрозділи Збройних сил Росії повернуться до своїх пунктів постійної дислокації лише тоді, коли в цьому виникне «об'єктивна необхідність».

Джерело: Ракурс


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