Російські солдати. Фото: АКСМ

https://racurs.ua/ua/n167308-okupanty-goloduut-100-viyskovyh-rf-zabuly-na-kordoni-z-ukrayinou-foto.html

Ракурс

Російське військове керівництво залишило на кордоні з Україною своїх строковиків та контрактників — вони харчувалися за власний рахунок і спали в приміщенні сільського вокзалу на кафельній підлозі.

Весь зал був набитий людьми. Про це повідомляє Асоціація комітету солдатських матерів (АКСМ).

На телефон гарячої лінії АКСМ звернулися мешканці села Весела Лопань, що біля Белгороду. Вони розповіли, що на вокзалі станції Долбіно, що поблизу їхнього села, знаходиться велика кількість військовослужбовців — контрактники зі строковиками з Таманської дивізії в кількості понад 100 осіб.

За інформацією мешканців, хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за власні кошти. У когось вони вже закінчилися, а сухпайків немає. Коли буде відправлення, теж невідомо. На підтвердження слів мешканці надіслали фото. На ньому видно, скільки бійців знаходиться в маленькому приміщенні сільського вокзалу.

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Розташувалися як змогли — як оселедці в банку. Спати доводиться прямо на кахельній підлозі. Хтось змушений сушити промоклу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води також немає. Ні питної, ні щоби помити руки, — повідомили в комітеті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підрозділи Збройних сил Росії повернуться до своїх пунктів постійної дислокації лише тоді, коли в цьому виникне «об'єктивна необхідність».