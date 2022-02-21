Підрозділи ЗС Росії повернуться додому, коли виникне "об'єктивна необхідність"

https://racurs.ua/ua/n167303-pidrozdily-zs-rosiyi-povernutsya-dodomu-koly-vynykne-obiektyvna-neobhidnist.html

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Підрозділи Збройних сил Росії повернуться до своїх пунктів постійної дислокації лише тоді, коли в цьому виникне об'єктивна необхідність.

Про це 21 лютого заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич на брифінгу для військових аташе. В Міністерстві оборони повідомили, що «у зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі президентами Білорусі та Росії прийнято рішення продовжити перевірку сил реагування Союзної держави».

Підрозділи Збройних сил Росії повернуться до своїх пунктів постійної дислокації лише тоді, коли в цьому з’явиться об'єктивна необхідність і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа, — цитує Гулевича держагенство новин Білорусі «Белта».

У Генштабі заявили, що повернення росіян додому «залежатиме і від наших західних колег». При цьому білоруські військові вважають, що їм загрожують «сили та засоби НАТО, розміщені поблизу державного кордону Республіки Білорусь».

Білорусь має право вимагати відведення створених угруповань військ США та окремих країн — членів НАТО від кордонів Республіки Білорусь та Союзної держави та забезпечити контроль виведення військ заходами верифікації, — сказав Гулевич.



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Нагадаємо, що 20 лютого у Білорусі завершилися військові навчання з військами Росії «Союзна рішучість — 2022». Сторони вирішили «продовжити перевірку сил реагування». Це означає, що війська РФ залишаються в Білорусі, хоча раніше голова МЗС Білорусі Володимир Макей обіцяв повне виведення сил РФ після 20 лютого.

Джерело: «Белта»