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Ракурс
Нові комплекси автофіксації порушень ПДР запрацювали в Україні. Фото: ЕП

Десятки комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювали в Україні (СПИСОК)

21 лют 2022, 11:07
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Комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР продовжують з’являтися на нових ділянках українських доріг.

З 21 лютого на автомобільних дорогах міст Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей запрацюють 24 додаткові пристрої. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Розташування приладів:

Київ (10 приладів контролю «Каскад»)

  • вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;
  • просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;
  • просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;
  • просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;
  • вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
  • вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
  • вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;
  • просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;
  • вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.

Суми (два прилади контролю «Каскад»)

  • вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;
  • вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф'єва.

Вінниця (один прилад контролю «Каскад»)

  • вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.

Мукачево (два прилади контролю «Каскад»)

  • вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;
  • вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.

Закарпатська область (шість приладів контролю «Каскад»)

  • на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;
  • на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;
  • на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;
  • на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;
  • на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;
  • на 0 км+694 автодороги Т-07−19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.

Івано-Франківська область (три прилади контролю «Каскад»)



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  • на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;
  • на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;
  • на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.

У МВС наголосили, що з 21 лютого правопорушення на українських дорогах фіксуватимуть 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

Нагадаємо, системи камер автоматичної фіксації у 2021 році зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму у понад 1 млрд грн. За шість місяців водіям виписали 1,2 млн штрафів. Зараз порушення фіксуються вже 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.

Джерело: Ракурс


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