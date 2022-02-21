Десятки комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювали в Україні (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n167302-desyatky-kompleksiv-avtofiksaciyi-porushen-pdr-zapracuvaly-v-ukrayini-spysok.htmlРакурс
Комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР продовжують з’являтися на нових ділянках українських доріг.
З 21 лютого на автомобільних дорогах міст Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей запрацюють 24 додаткові пристрої. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Розташування приладів:
Київ (10 приладів контролю «Каскад»)
- вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;
- просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;
- просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;
- просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;
- вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
- вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
- вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;
- просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;
- вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;
- вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.
Суми (два прилади контролю «Каскад»)
- вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;
- вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф'єва.
Вінниця (один прилад контролю «Каскад»)
- вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.
Мукачево (два прилади контролю «Каскад»)
- вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;
- вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.
Закарпатська область (шість приладів контролю «Каскад»)
- на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;
- на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;
- на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07−19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.
Івано-Франківська область (три прилади контролю «Каскад»)
- на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.
У МВС наголосили, що з 21 лютого правопорушення на українських дорогах фіксуватимуть 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.
Нагадаємо, системи камер автоматичної фіксації у 2021 році зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму у понад 1 млрд грн. За шість місяців водіям виписали 1,2 млн штрафів. Зараз порушення фіксуються вже 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.