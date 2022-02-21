Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД заработали в Украине. Фото: ЕП

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Комплексы автоматической фото-и видеофиксации нарушений ПДД продолжают появляться на новых участках украинских дорог.

С 21 февраля на автомобильных дорогах городов Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают 24 дополнительных устройства. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Расположение приборов:

Киев (10 приборов контроля «Каскад»)

ул. Братиславская, 9-г, направление направления прибора ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;

просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;

ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;

ул. Натальи Ужвий, 1, направление прибора ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, направление направления прибора ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, направление направления прибора ул. Коноплянская.

Сумы (два прибора контроля «Каскад»)

ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;

ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.

Винница (один прибор контроля «Каскад»)

ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

Мукачево (два прибора контроля «Каскад»)

ул. Ивана Франко, 74, направление направления прибора ул. Мира;

ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область (шесть приборов контроля «Каскад»)

на 95 км+424 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Буштино;

на 98 км+824 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Гички;

на 39 км+706 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Молодежная;

на 0 км+907 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Микеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07−19, направление направления прибора ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (три прибора контроля «Каскад»)

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на 244 км+199 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Грушевского;

на 227 км+233 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Татаров.

В МВД отметили, что с 21 февраля правонарушения на украинских дорогах будут фиксировать 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

Напомним, системы камер автоматической фиксации в 2021 году зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более 1 млрд грн. За шесть месяцев водителям выписали 1,2 млн штрафов. Сейчас нарушения фиксируются уже 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.