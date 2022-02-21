Десятки комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали в Украине (СПИСОК)https://racurs.ua/n167302-desyatki-kompleksov-avtofiksacii-narusheniy-pdd-zarabotali-v-ukraine-spisok.htmlРакурс
Комплексы автоматической фото-и видеофиксации нарушений ПДД продолжают появляться на новых участках украинских дорог.
С 21 февраля на автомобильных дорогах городов Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают 24 дополнительных устройства. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Расположение приборов:
Киев (10 приборов контроля «Каскад»)
- ул. Братиславская, 9-г, направление направления прибора ул. Крайняя;
- просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;
- просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
- ул. Натальи Ужвий, 1, направление прибора ул. Новомостицкая;
- просп. Правды, 58, направление направления прибора ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;
- ул. Автозаводская, 24/1, направление направления прибора ул. Коноплянская.
Сумы (два прибора контроля «Каскад»)
- ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;
- ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.
Винница (один прибор контроля «Каскад»)
- ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.
Мукачево (два прибора контроля «Каскад»)
- ул. Ивана Франко, 74, направление направления прибора ул. Мира;
- ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.
Закарпатская область (шесть приборов контроля «Каскад»)
- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Буштино;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Гички;
- на 39 км+706 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Молодежная;
- на 0 км+907 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Микеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07−19, направление направления прибора ул. Центральная.
Ивано-Франковская область (три прибора контроля «Каскад»)
- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Грушевского;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Татаров.
В МВД отметили, что с 21 февраля правонарушения на украинских дорогах будут фиксировать 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.
Напомним, системы камер автоматической фиксации в 2021 году зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более 1 млрд грн. За шесть месяцев водителям выписали 1,2 млн штрафов. Сейчас нарушения фиксируются уже 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.