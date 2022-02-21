Видео со взрывчаткой под мостом в ЛНР оказалось еще одним фейком. Фото: Znak.com

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На Донбассе террористы продолжают устраивать провокации и распространять фейки. Оказалось, что ролик об обнаружении взрывного устройства под мостом в самопровозглашенной ЛНР был создан в 2019 году.

Взрывчатку якобы обнаружили в районе Краснодона, где ехал автобус с эвакуированными жителями ОРДЛО. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на метаданные видеозаписи.

Местные террористы утверждали, что брошенный автомобиль был начинен взрывчатым веществом мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте.

Указанное транспортное средство было уничтожено путем подрыва накладного заряда. После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 м, — утверждали фейковые «власти».

Напомним, эвакуированные из оккупированного Донбасса в Россию украинцы возвращаются в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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Жители ОРДЛО самостоятельно выезжают из Российской Федерации, потому что российские власти не обеспечивают их питанием и жильем. Эту информацию установила украинская разведка.

Источник: Znak.com